Luna di Sangue a marzo | il lato oscuro e i segreti dell’eclissi che non tutti conoscono

Il 3 marzo si verificherà un’eclissi lunare totale, conosciuta come Luna di Sangue, visibile in alcune parti del mondo. Durante questo evento, la luna assumerà una tonalità rosso rame e il cielo si trasformerà, offrendo uno spettacolo naturale unico nel suo genere. L’eclissi durerà diverse ore e sarà un’occasione per osservatori e appassionati di astronomia di tutto il mondo.

Il 3 marzo il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi del 2026: un'eclissi lunare totale. La cosiddetta "Luna di Sangue" si colorerà di rosso rame, dominando la notte con una tonalità che da sempre affascina e inquieta.Ma oltre il fascino astronomico, c'è molto di più. Dietro quel velo rosso si nascondono fenomeni fisici estremi, dettagli ottici sorprendenti e un'eredità culturale fatta di paure ancestrali e simbolismi profondi. Guardare un'eclissi significa osservare non solo la Luna, ma anche la Terra — e in parte noi stessi. Sulla Terra l'eclissi è lenta e silenziosa. Sulla Luna, invece, è un evento violento. Il nostro satellite non possiede un'atmosfera capace di trattenere il calore: quando l'ombra terrestre lo avvolge, la temperatura precipita bruscamente.