Recentemente, un’amica mi ha chiesto se conoscessi metodi o prodotti efficaci per lisciare i capelli ricci senza causare danni. Ha voluto sapere se ci sono tecniche che permettono di ottenere un risultato duraturo. La conversazione ha portato a discutere di vari approcci, dai trattamenti chimici ai rimedi naturali, senza entrare in dettagli soggettivi o opinioni personali.

L’altro giorno un’amica mi ha chiesto se avessi qualche prodotto speciale o se mi avessero spiegato il segreto di come lisciare i capelli ricci in modo duraturo. Non capivo perché. Amo la suo chioma wild, è parte di lei, sarebbe strano vederla diversamente. Forse è vero che desideriamo sempre l’opposto di ciò che Madre Natura ci ha regalato. Ho i capelli lisci e li asciugo a testa in giù. A volte, se sono in vena, uso anche la spazzola per dargli quella lucidatura che è sempre bella da vedere, ma nulla più. Non nego che il mio desiderio è quello di averli quantomeno mossi, o almeno che tengano la piega mossa. Dall’altro lato però, ci sono le mie amiche che hanno capelli ricci di ogni tipo e tutte ripetono la stessa cosa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i modi per lisciare ogni tipo di riccio senza fare danni

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