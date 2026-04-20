Concessioni balneari Legacoop | Bene l' avvio del confronto sui bandi-tipo ma perplessi su tempi e modi

Da riminitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto un confronto sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari. Legacoop Romagna ha commentato questa iniziativa, definendola un segnale di attività, ma ha anche espresso perplessità riguardo ai tempi e alle modalità di svolgimento del procedimento. La questione riguarda la procedura di assegnazione delle concessioni e le relative tempistiche, che sono state al centro di discussioni nelle ultime settimane.

Il confronto aperto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari è, per Legacoop Romagna, un segnale di vita che arriva però dopo troppe settimane di silenzio. L'associazione di categoria non nasconde forti perplessità.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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