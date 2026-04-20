Concessioni balneari Legacoop | Bene l' avvio del confronto sui bandi-tipo ma perplessi su tempi e modi

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto un confronto sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari. Legacoop Romagna ha commentato questa iniziativa, definendola un segnale di attività, ma ha anche espresso perplessità riguardo ai tempi e alle modalità di svolgimento del procedimento. La questione riguarda la procedura di assegnazione delle concessioni e le relative tempistiche, che sono state al centro di discussioni nelle ultime settimane.

Il confronto aperto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari è, per Legacoop Romagna, un segnale di vita che arriva però dopo troppe settimane di silenzio. L'associazione di categoria non nasconde forti perplessità.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Spiagge, Croatti (M5s): "Ok al confronto aperto sui bandi, ma non solo con i balneari"Il senatore riminese Marco Croatti (M5s): "Occorre un confronto allargato a tutte le anime della città e non soltanto agli operatori del settore... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scontro sulle gare per le spiagge. Legacoop incalza il governo: Vogliamo regole chiare e condivise; Roma Ostia, firmate le prime concessioni per gli stabilimenti balneari: ecco chi riapre. Concessioni balneari, Legacoop Romagna: Bene il confronto sul bando-tipo, ma restano dubbi su tempi e modalitàUn segnale di vita, dopo settimane di silenzio, ma ancora troppo ambiguo nei tempi e nei modi. Così Legacoop Romagna commenta l’avvio del confronto da ... ravennanotizie.it Legacoop Romagna, bene confronto su bando-tipo spiagge ma perplessità su tempi e modiIl Mit ha avviato il confronto con le Regioni sul bando-tipo nazionale per le concessioni balneari, ma con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista e senza presentare alcuna bozza di t ... ansa.it A Marina di Ginosa si apre la fase di adeguamento del sistema delle concessioni balneari alla direttiva europea Bolkestein, con l’avvio del percorso che porterà ai nuovi affidamenti delle aree demaniali sul litorale facebook La Romagna non aspetta, entro l'estate bandi per le concessioni balneari. I Comuni sono già al lavoro, il tema è la continuità del servizio #ANSA x.com