Alexa plus | tre modi per accedere senza doverli usare tutti

Alexa Plus è arrivata negli Stati Uniti. Ora gli utenti possono scegliere tra tre diversi metodi per accedere all’assistente vocale senza dover usare tutti contemporaneamente. La novità permette di usare Alexa in modo più flessibile e personalizzato.

Alexa Plus ha raggiunto la disponibilità generale negli Stati Uniti, offrendo un set di funzionalità potenziate per l’assistente vocale. Questo aggiornamento, annunciato inizialmente all’inizio del 2025, è stato esteso progressivamente a un numero crescente di utenti e ora è accessibile a tutti gli interessati. L’obiettivo è fornire un’esecuzione continua e avanzata dell’assistente, con diverse modalità di accesso e condizioni commerciali chiare. alexa plus ora disponibile per tutti negli usa. La fase di anteprima si è conclusa e Alexa Plus è entrata nella fase di disponibilità generale per gli utenti statunitensi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

