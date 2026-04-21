Tutti gli attacchi russi contro l’Italia e il governo

Durante una trasmissione televisiva russa, il conduttore Vladimir Solovyov ha rivolto commenti pesanti alla premier italiana, chiamandola “traditrice” e insultandola anche in italiano. Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi provenienti dalla Russia contro il governo italiano, alimentando tensioni tra i due paesi. Solovyov, noto figura di spicco della propaganda del Cremlino, ha condotto la sua critica in modo diretto e provocatorio, suscitando reazioni in Italia.

Giorgia Meloni insultata dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, volto di punta della propaganda del Cremlino, che ha attaccato direttamente la premier italiana, definendola “traditrice” e arrivando a insultarla anche in italiano durante una trasmissione. Parole che hanno provocato la reazione immediata di Roma, con la convocazione dell’ambasciatore russo e l’apertura di un caso diplomatico. Non si tratta di uno scatto improvviso. È il punto più alto di una tensione crescente che, dall’inizio della guerra in Ucraina, ha visto Mosca passare da attacchi indiretti e cyber a una strategia sempre più esplicita di delegittimazione politica e personale nei confronti dell’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutti gli attacchi russi contro l’Italia e il governo Soldati italiani in Russia sopravvissero a -40 gradi—dissero che il gelo era peggio del fuoco nemico Notizie correlate Leggi anche: Così il ministro Fedorov ha studiato tutti gli attacchi russi di gennaio e impara a respingerli Leggi anche: Sventati gli attacchi hacker russi. L'allerta per i raid anarchici Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su Mosca; L’UE dopo gli attacchi russi alle città ucraine: Aumenteremo la pressione su Mosca; Ucraina, almeno 16 morti per i pesanti attacchi russi nella notte; Ucraina, almeno 17 morti in uno dei più gravi attacchi russi da inizio anno. Insulti, attacchi hacker e l'ombra dell'atomica: tutti gli attacchi russi contro l’Italia e il governoIl primo passaggio chiave arriva poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Mosca inserisce ufficialmente l’Italia nella lista dei Paesi ostili, una definizione che segna una cesura politica ... ilgiornale.it Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Tutti i numeri vincenti di oggi, in palio un jackpot da record facebook Ci sono poche notizie che sono positive per tutti: questa è una. Nessuno sulla faccia della Terra può rammaricarsi per una nuova speranza di cura per una malattia letale. Magari può temere che non sia vera, non di più. Guardate i commenti sotto il mio Tweet. x.com