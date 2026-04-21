Tutti gli attacchi russi contro l’Italia e il governo

Da ilgiornale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva russa, il conduttore Vladimir Solovyov ha rivolto commenti pesanti alla premier italiana, chiamandola “traditrice” e insultandola anche in italiano. Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi provenienti dalla Russia contro il governo italiano, alimentando tensioni tra i due paesi. Solovyov, noto figura di spicco della propaganda del Cremlino, ha condotto la sua critica in modo diretto e provocatorio, suscitando reazioni in Italia.

Giorgia Meloni insultata dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, volto di punta della propaganda del Cremlino, che ha attaccato direttamente la premier italiana, definendola “traditrice” e arrivando a insultarla anche in italiano durante una trasmissione. Parole che hanno provocato la reazione immediata di Roma, con la convocazione dell’ambasciatore russo e l’apertura di un caso diplomatico. Non si tratta di uno scatto improvviso. È il punto più alto di una tensione crescente che, dall’inizio della guerra in Ucraina, ha visto Mosca passare da attacchi indiretti e cyber a una strategia sempre più esplicita di delegittimazione politica e personale nei confronti dell’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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