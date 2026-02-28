Così il ministro Fedorov ha studiato tutti gli attacchi russi di gennaio e impara a respingerli

Il ministro Fedorov ha analizzato tutti gli attacchi russi di gennaio e sta lavorando per imparare a respingerli. A pochi giorni dal quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina, funzionari ucraini e occidentali si trovano in una fase di valutazione e preparazione. Le attività di studio e risposta sono parte delle strategie adottate per gestire le offensive russe.

"Voglio una data". La richiesta di Zelensky per l'adesione all'Ue ai leader europei a Kyiv, solidali ma a mani vuote La guerra la vince chi è più veloce a innovare. Le regole dei droni in Ucraina Kyiv. Alla vigilia del quarto anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina su vasta scala, funzionari ucraini e occidentali si sono riuniti in un hotel di Kyiv per discutere ancora una volta del fatto che i crimini commessi dal paese aggressore non devono rimanere impuniti. Ma per ora, questi discorsi sulla giustizia sembrano troppo teorici e lontani dalla realtà. Il processo di istituzione di un tribunale per Putin e i suoi collaboratori procede con estrema lentezza.