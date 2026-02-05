Sventati gli attacchi hacker russi L' allerta per i raid anarchici

Le autorità italiane hanno sventato due attacchi hacker provenienti dalla Russia. La sicurezza intorno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi è diventata una priorità, con controlli e bonifiche che non si sono mai fermati. Da giorni, forze dell’ordine e tecnici lavorano senza sosta per prevenire ogni minaccia, creando un sistema di sicurezza che sembra quasi una vera e propria macchina. Gli eventi sono sotto stretta osservazione, e le misure di protezione si sono intensificate per garantire lo svolgimento senza intoppi delle competizioni.

Briefing e bonifiche preventive continuano ininterrottamente. Ma dopo mesi di lavoro preparatorio sono almeno quattro giorni che per questa edizione di Olimpiadi e Paralimpiadi è scesa una vera e propria "macchina della sicurezza". Una gestione molto attenta e in chiave preventiva e il fatto che finora non siano giunte segnalazioni di criticità per l'ordine pubblico, compreso il monitoraggio della rete web, non ha impedito però un primo tentativo di cyberattacchi, subito sventati dalle forze di sicurezza italiane, a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, ma anche a siti delle Olimpiadi invernali, come alcuni hotel di Cortina in concomitanza con i Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sventati gli attacchi hacker russi. L'allerta per i raid anarchici Approfondimenti su Olimpiadi Paralimpiadi Tajani: “Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate” Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione. Attacchi hacker russi sventati, Tajani: “Nel mirino siti Farnesina e Milano-Cortina” Le autorità italiane hanno bloccato alcuni attacchi hacker provenienti dalla Russia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Paralimpiadi Argomenti discussi: Tajani: Sventato attacco hacker russo a siti Farnesina e Milano-Cortina; Sventati attacchi hacker russi a siti Milano Cortina e ambasciate: la rivelazione di Tajani; Tajani a Washington: Sventato attacco hacker della Russia contro l'Italia; Milano-Cortina sotto cyber-attacco: hacker russi contro hotel e ambasciate. Tajani: Neutralizzati in tempo. Tajani: sventato un attacco hacker a Farnesina e siti Milano-CortinaLa matrice è russa Washington, 4 feb. (askanews) - Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del Ministero degli esteri, a cominciare da Washington e anche ad alcuni siti della Milan ... msn.com Attacchi hacker russi sventati, Tajani: Nel mirino siti Farnesina e Milano-CortinaSono stati sventati attacchi hacker contro hotel di Cortina e sedi del Ministero degli Esteri legate alle Olimpiadi Milano-Cortina ... quifinanza.it ULTIM'ORA Tajani: “Sventati cyberattacchi russi” Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia avrebbe sventato una serie di attacchi informatici contro le strutture del Ministero degli Esteri e i siti delle Olimpiadi Milano-Cortina: «Abbiamo an x.com Tajani: “Sventati cyberattacchi russi” Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia avrebbe sventato una serie di attacchi informatici contro le strutture del Ministero degli Esteri e i siti delle Olimpiadi Milano-Cortina: «Abbiamo anticipato un atta facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.