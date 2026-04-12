Manfredonia il 22 aprile torna il Job Day

Il 22 aprile si terrà a Manfredonia la seconda edizione del Job Day, un evento dedicato all’incontro tra giovani in cerca di lavoro e aziende del territorio. La giornata offre l’opportunità di colloqui e presentazioni di opportunità professionali, con la partecipazione di diverse imprese locali. L’evento si svolgerà presso una struttura cittadina e sarà aperto a tutti i candidati interessati a conoscere offerte di impiego e approfondire le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo dei Celestini. L’iniziativa è stata approvata dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività rivolte a favorire il mercato del lavoro e a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta sul territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere operatori economici locali, giovani, disoccupati e inoccupati, creando uno spazio di incontro utile a favorire opportunità concrete di inserimento lavorativo e momenti di orientamento. Il progetto si inserisce in continuità con l’esperienza già condivisa con ARPAL Puglia nel 2025, quando l’iniziativa fu dedicata in particolare al settore turistico e ricettivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL PugliaIl Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo... 200 posti al Job Talent Day: candidati entro il 22 marzoIl 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day.