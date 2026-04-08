Manfredonia il 22 aprile torna il Job Day | seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia

Il 22 aprile si terrà la seconda edizione del Job Day a Manfredonia, organizzata dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia. L’evento si svolgerà nel Palazzo dei Celestini e vedrà la partecipazione di diverse aziende e enti che offriranno opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La giornata è rivolta a chi cerca un’occupazione o desidera approfondire le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro locale.

Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo dei Celestini. L’iniziativa è stata approvata dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività rivolte a favorire il mercato del lavoro e a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta sul territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere operatori economici locali, giovani, disoccupati e inoccupati, creando uno spazio di incontro utile a favorire opportunità concrete di inserimento lavorativo e momenti di orientamento. Il progetto si inserisce in continuità con l’esperienza già condivisa con ARPAL Puglia nel 2025, quando l’iniziativa fu dedicata in particolare al settore turistico e ricettivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia A Manfredonia c'è la seconda edizione del ‘Lucio Dalla Day’Organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia, con il patrocinio del Comune, nella cittadina sipontina torna per il secondo anno il ‘Lucio Dalla Day’. 200 posti al Job Talent Day: candidati entro il 22 marzoIl 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day. Temi più discussi: Manfredonia lancia il Job Day: incontro tra imprese e lavoratori il 22 aprile; Manfredonia, il Job Day 2026 punta su lavoro e giovani: Un investimento concreto per il futuro del territorio; Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia. Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL PugliaManfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia Il Comune di Manfredonia, in ... ilsipontino.net INCONTRO JOB DAY Manfredonia, il Job Day 2026 punta su lavoro e giovani: Un investimento concreto per il futuro del territorioSi terrà il prossimo 22 aprile, a Manfredonia, il Job Day 2026, un evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. statoquotidiano.it Stai cercando una nuova opportunità lavorativa Partecipa al Job Day Bennet l’8 aprile a Bagnolo Cremasco. Vieni a conoscere le posizioni aperte! - facebook.com facebook #2aprile Ostuni Job Day Tra domanda e offerta di lavoro Tra orientamento e opportunità Presenti come Sportello lavoro CISL Taranto Brindisi con il nostro operatore #DanieleNicandro #CISL #USTCISLTarantoBrindisi #USTCISL #CISLTarantoBri x.com