Nel 2025, il settore turistico italiano ha raggiunto un impatto economico di circa 237 miliardi di euro di PIL, rappresentando il 13% dell’occupazione complessiva. Durante la 76ª assemblea di Federalberghi, si è evidenziata una crescita significativa, con il segmento del lusso che ha contribuito in modo rilevante al consolidamento di questo risultato. I dati mostrano come il turismo continui a essere un elemento chiave per l’economia nazionale.

Il settore turistico italiano ha consolidato la sua posizione di pilastro economico nazionale durante la 76ª assemblea di Federalberghi, registrando nel 2025 un impatto pari al 13% dell’occupazione totale e una generazione di valore aggiunto che sfiora i 237 miliardi di euro di PIL. Nonostante le incertezze legate alla geopolitica globale e ai costi crescenti dei trasporti, i dati evidenziano una capacità di resilienza straordinaria, con una domanda internazionale in forte espansione che compensa il lieve calo dei flussi interni. L’evoluzione strutturale tra lusso e modernizzazione alberghiera. Un cambiamento profondo sta ridefinendo il volto dell’ospitalità nel Belpaese, spostando l’asse verso strutture di qualità superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo Italia: il boom del lusso spinge il PIL a 237 miliardi

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