Il turismo vale 237,4 miliardi di Pil

Il turismo in Italia genera 237,4 miliardi di euro di Pil. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 60 miliardi, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Sempre più giovani e donne trovano lavoro nel settore, che continua a mostrare segni di forte espansione.

Nel 2025 i viaggiatori arrivati dall'estero hanno speso nel nostro Paese 60 miliardi Trend in aumento, record di giovani e donne impiegati nel settore. Oggi via alla Bit. Il turismo si conferma una delle voci più importanti del bilancio del nostro Paese. Nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull'occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull'occupazione. I dati sono dell'Enit, in occasione della Bit 2026, l'appuntamento internazionale di riferimento per l'industria turistica, che si aprirà oggi a Milano.

Il turismo in Italia continua a crescere e si aspetta che nel 2025 possa portare circa 237 miliardi di euro al Pil.

Domani apre a Rho la Borsa del turismo, con i dati di Enit che confermano: il settore turistico continua a spingere l’economia italiana.

