Cresce il turismo in Italia Enit | nel 2025 impatto 237 miliardi su Pil

Il turismo in Italia continua a crescere e si aspetta che nel 2025 possa portare circa 237 miliardi di euro al Pil. Le nuove stime di Enit mostrano come sempre più italiani e stranieri scelgano le città d’arte, le spiagge e le montagne del nostro Paese. La ripresa dopo la pandemia sembra essere stabile, con numeri che aumentano di anno in anno. Le autorità e gli operatori turistici guardano con ottimismo alle prossime stagioni, puntando a rafforzare il settore e a mantenere alta la qualità dell’accoglienza.

Il turismo in Italia continua a crescere, confermando il suo ruolo di pilastro fondamentale per l'economia nazionale. Nel 2025, l'impatto del settore sul Prodotto Interno Lordo (PIL) è stato di 237,4 miliardi di euro, rappresentando il 13,2% dell'occupazione. Queste cifre, presentate in occasione della Bit 2026, la Borsa Internazionale del Turismo, delineano un futuro ancora più roseo, con previsioni di superamento dei 280 miliardi di euro di ricaduta sul PIL entro il 2035 e un incremento della percentuale di occupazione al 15,7%. Questo trend positivo sottolinea la crescente importanza del turismo come motore di sviluppo economico e sociale per l'Italia.

