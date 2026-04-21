Turismo in Calabria Federalberghi | Prenotazioni confermate ma preoccupano carburante e voli

Il settore turistico in Calabria si trova attualmente in uno stato di attesa, con le prenotazioni che risultano confermate secondo quanto riferito. Tuttavia, sono state sollevate alcune preoccupazioni riguardo ai costi del carburante e alla disponibilità dei voli. Queste questioni sono state condivise dal presidente di Federalberghi Calabria durante un'intervista all’agenzia di stampa, evidenziando una situazione di cautela tra gli operatori del settore.

Il settore turistico calabrese si muove in un clima di prudente attesa: le prenotazioni, al momento, risultano confermate, ma non mancano le preoccupazioni espresse, ad Ansa, da Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria."Entro circa quindici giorni quasi tutti i lidi, quasi tutte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Crisi carburante e voli: il turismo in Calabria al collassoIl settore turistico calabrese rischia un collasso delle prenotazioni estive a causa della crisi energetica e dei conflitti internazionali, mettendo... Carburante e voli a rischio, Codacons: “No allarmismo ma cautela sulle prenotazioni turistiche”Sale la preoccupazione degli italiani dopo le notizie su possibili tagli ai voli come conseguenza delle carenze nei rifornimenti di jet-fuel (il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Federalberghi Calabria, il settore turistico resta in allerta; Federalberghi Calabria, per ora prenotazioni confermate ma c'è preoccupazione; L'estate e la guerra, preoccupano le ripercussioni sulla stagione turistica; A Roma l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Meloni, il turismo racconta cosa significa essere italiani. Turismo in Calabria, per ora prenotazioni confermate: «Ma resta la preoccupazione»Federalberghi: «Entro circa 15 giorni quasi tutti i lidi che hanno subito danni da maltempo saranno pronti per la stagione estiva» ... corrieredellacalabria.it Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di FederalberghiLeggi su Sky TG24 l'articolo Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di Federalberghi ... tg24.sky.it I pericoli che incombono sulla stagione turistica https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/calabria-pronta-allestate-ma-la-paura-e-nei-cieli-voli-a-rischio-e-turismo-appeso-alla-guerra-in-iran-izqgi5p5 - facebook.com facebook Ponte Milvio, affettuosamente chiamato dai romani “Ponte Mollo”. turismoroma.it/.../ponte-milv…... Ponte Milvio, affectionately known by Romans as “Ponte Mollo”. turismoroma.it/.../ponte-milv…... IG: francesca.salvatori26 #visitrome x.com