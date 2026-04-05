Gli italiani sono in apprensione dopo le notizie riguardanti possibili riduzioni dei voli, legate a carenze nel rifornimento di jet-fuel, il carburante utilizzato dagli aerei. Il Codacons invita alla prudenza nelle prenotazioni turistiche, rassicurando però sul fatto che non si tratta di un allarme generalizzato. La questione riguarda le recenti difficoltà nel approvvigionamento di carburante, che potrebbero influenzare il traffico aereo nei prossimi mesi.

Sale la preoccupazione degli italiani dopo le notizie su possibili tagli ai voli come conseguenza delle carenze nei rifornimenti di jet-fuel (il carburante per aerei). Il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, infatti, sta causando un blocco petrolifero che potrebbe provocare ripercussioni già a partire dalle prossime vacanze estive e a farne le spese sarebbero anche i viaggi in aereo. Per cercare di affrontare al meglio la situazione, il Codacons ha dispensato qualche consiglio. “Stipulare una assicurazione sui viaggi può arrivare a costare fino all’ 8% dell’intera vacanza, a seconda della tipologia della polizza prescelta, della durata del soggiorno e della destinazione prescelta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburante e voli a rischio, Codacons: “No allarmismo ma cautela sulle prenotazioni turistiche”

Olimpiadi 2026: boom di prenotazioni turistiche, +300 milioni per l’economia italiana e voli in crescita.L'eco delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si fa sentire con forza crescente sull'economia italiana, proiettando un impatto turistico...

Carburante a rischio per i voli, al via restrizioni in 4 aeroporti italiani(Adnkronos) – Al via le prime restrizioni oggi sabato 4 aprile in 4 aeroporti italiani a causa della crisi dei carburanti legata alla guerra in Iran.

Temi più discussi: Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Turismo: con la crisi dei carburanti, voli a rischio cancellazione o rincaro.

Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenariLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari ... tg24.sky.it

Allarme carburante sui voli, restrizioni in 4 scali italianiLa prima avvisaglia di una scarsità di carburante generale che potrebbe mettere a terra molti aerei in estate o solo un episodio contingente legato all'intenso traffico di Pasqua. ansa.it

La guerra colpisce le riserve di carburante: allarme delle compagnie aeree. https://www.rainews.it/tgr/news https://www.rainews.it/tgr/sardegna TGR Rai Sardegna facebook

Carburante a rischio per i voli, limitazioni anche a Bologna. Il presidente del Marconi Postacchini: «Per ora nessuna ripercussione» x.com