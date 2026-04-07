Il settore turistico in Calabria si trova in difficoltà a causa della crisi energetica e dei conflitti internazionali, che stanno causando un calo delle prenotazioni per la stagione estiva. Le imprese locali sono preoccupate per le conseguenze di questa situazione, mentre il nuovo ministro del Turismo inizia ad affrontare i primi temi di approfondimento a Villa Ada. La situazione mette in discussione la ripresa del turismo in una regione tradizionalmente molto visitata in estate.

Il settore turistico calabrese rischia un collasso delle prenotazioni estive a causa della crisi energetica e dei conflitti internazionali, mettendo in allarme gli operatori locali proprio mentre il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, affronta i suoi primi dossier a Villa Ada. L’inizio dell’attività di Gianmarco Mazzi, avvenuto dopo il giuramento presso il presidente Sergio Mattarella lo scorso venerdì, è iniziato con una mole di documenti urgenti. Accanto al ministro è apparso Gianluca Caramanna, che ricopre il ruolo di responsabile del Dipartimento Turismo per Fratelli d’Italia, il quale ha espresso via social la volontà di lavorare per rendere l’Italia una protagonista globale attraverso la valorizzazione di cultura e tradizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi carburante e voli: il turismo in Calabria al collasso

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.La situazione a Cuba è precipitata, spingendo l'isola verso blackout senza precedenti e una paralisi economica crescente.

Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per rinunciare al proprio viaggioL'associazione: “Stipulare un'assicurazione sui viaggi può arrivare a costare fino all'8% dell'intera vacanza, e non copre tutti i rischi” Sale la...

Temi più discussi: Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue; Turismo: con la crisi dei carburanti, voli a rischio cancellazione o rincaro.; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Crisi carburante aerei, scattano le restrizioni in quattro aeroporti italiani: voli a rischio e prezzi in aumento. Ecco dove.

Crisi carburante: aeroporti a secco e voli a rischio per l’estate 2026La crisi carburante minaccia i voli dell estate 2026. Aeroporti a secco e prezzi in aumento: scopri cosa succede ai tuoi viaggi e come tutelarti. quotidianodiragusa.it

Crisi carburante, Aeroporti di Puglia: Nessuna emergenza a Brindisi, ma non c’è certezza per il futuro dei voliei voliDopo un avviso che segnalava carenza di carburante in diversi scali italiani gettando nel panico migliaia di viaggiatori che si sono spostati a Pasqua ... fanpage.it

Restano sotto la lente gli aeroporti italiani per la crisi del carburante. Per domani è previsto a Bruxelles un nuovo incontro del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle industrie più colpite dalla guerra in Medio - facebook.com facebook

Primi segnali di crisi. Cosa può succedere Carburante aereo, ecco i casi di contingentamento x.com