Otranto regina dell’Adriatico | un 2026 da record per il turismo crocieristico

Nel 2026, Otranto si conferma come una delle destinazioni più visitate nel settore del turismo crocieristico sull’Adriatico. La città si distingue per la sua posizione strategica e per la capacità di attrarre un numero crescente di navi da crociera, rafforzando la propria tradizione di porto di collegamento tra le diverse regioni. I flussi di turisti che approdano nel porto sono in continuo aumento rispetto agli anni precedenti.

OTRANTO – La città di Otranto continua a consolidare il suo ruolo di porto privilegiato per il turismo crocieristico di alta qualità, riaffermando con forza la sua storica vocazione di “città ponte” e luogo d’elezione per gli scambi via mare.La collaborazione tra l’amministrazione comunale e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Curiosità, Costa Fascinosa salpa da Salerno nel 2027: cresce il turismo crocieristicoCon le sue 524 cabine con balcone, 9 piscine e idromassaggi, 9 ristoranti e stuzzicherie e 12 bar & Lounge, la splendida nave salpando dalla nostra...