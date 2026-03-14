Curiosità Costa Fascinosa salpa da Salerno nel 2027 | cresce il turismo crocieristico

Nel 2027, Costa Fascinosa partirà da Salerno, segnando una novità nel settore del turismo crocieristico locale. La nave di Costa Crociere sarà la protagonista di questa prima partenza dal porto salernitano, attirando l'attenzione di operatori e appassionati del settore. La decisione riguarda la ripresa di rotte crocieristiche che coinvolgono la città campana.

Con le sue 524 cabine con balcone, 9 piscine e idromassaggi, 9 ristoranti e stuzzicherie e 12 bar & Lounge, la splendida nave salpando dalla nostra città, condurrà i visitatori alla scoperta del Mediterraneo Occidentale Novità importante sul fronte turismo crocieristico nel nostro territorio: dal 2027, partirà da Salerno Costa Fascinosa di Costa Crociere. Con le sue 524 cabine con balcone, 9 piscine e idromassaggi, 9 ristoranti e stuzzicherie e 12 bar & Lounge, la splendida nave salpando dalla nostra città, condurrà i visitatori in un viaggio alla scoperta del Mediterraneo Occidentale (vedi mappa in basso ndr). Da indiscrezioni, si parla di oltre 40 scali: cresce la curiosità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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