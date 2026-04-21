Un nuovo approfondimento online di Be Active Lab evidenzia che, nonostante sia possibile e benefico muoversi durante e dopo una diagnosi di tumore, solo il 7% dei pazienti si dedica regolarmente a questa pratica. La comunicazione si concentra sull’importanza del movimento come supporto alle terapie, ma i dati mostrano una bassa partecipazione tra chi affronta questa condizione. La questione viene analizzata attraverso le testimonianze di esperti e pazienti.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Muoversi durante e dopo un tumore non solo è possibile, ma può fare la differenza. Negli ultimi anni si sta affermando infatti una visione sempre più integrata del percorso di cura oncologico, in cui l'esercizio fisico si affianca alle terapie farmacologiche. Sono molti gli studi scientifici che evidenziano come mantenersi attivi possa aiutare sotto molteplici aspetti, contribuendo a migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico del paziente, a ridurre ansia e depressione, a contrastare gli eventi avversi legati ai trattamenti come fatigue, anemia e neuropatie. L'esercizio fisico può...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori: 'il movimento aiuta le cure ma lo pratica solo il 7% dei pazienti', online Be Active Lab

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