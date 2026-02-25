Smart working a Latina lo pratica solo il 12% dei lavoratori

La pandemia di Covid 19 ha dato un forte slancio al lavoro in smart working. Quando i parametri sono tornati alla normalità la maggior parte delle aziende, per il lavoro di ufficio, ha permesso di continuare, anche se in minima parte, con le stesse modalità. In particolare si è sviluppata una modalità di lavoro ibrida, dove si alternano giorni in presenza in azienda e giorni dove il dipendente può lavorare da casa, nella maggior parte con strumenti forniti dalla stessa impresa. Nella metà delle province del Centro Italia, almeno un occupato su 10, nelle quattro settimane precedenti la data di riferimento della rilevazione censuaria, ha lavorato anche solo un giorno da remoto, con la città metropolitana di Roma che raggiunge il 25% seguita, con un notevole distacco, dalla provincia di Latina ferma al 12,4%. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

