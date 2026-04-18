A Chioggia, presso la struttura della Navicella, le équipe di Urologia e Chirurgia hanno avviato una nuova procedura di nefrectomia radicale laparoscopica per il trattamento dei tumori al rene. Si tratta di un intervento minimamente invasivo che utilizza tecnologie avanzate per rimuovere il tumore e parte del rene colpito. Questa operazione rappresenta un passo avanti nel campo della chirurgia oncologica, offrendo nuove possibilità ai pazienti affetti da questa patologia.

Un nuovo traguardo tecnologico e clinico segna l’evoluzione della chirurgia oncologica presso la struttura della Navicella a Chioggia, dove le équipe di Urologia e Chirurgia hanno implementato con successo la nefrectomia radicale laparoscopica. Questa procedura avanzata, che permette l’asportazione del rene attraverso incisioni millimetriche guidate da sistemi video, è già stata applicata con esito positivo su tre pazienti di età compresa tra i 54 e i 78 anni, garantendo tempi di degenza estremamente contenuti, stimati tra i quattro e i cinque giorni. L’eccellenza della microchirurgia applicata alla cura oncologica. La capacità di intervenire sui tessuti renali con un approccio mini-invasivo rappresenta un salto qualitativo fondamentale per il presidio ospedaliero chioggiota.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumori al rene: a Chioggia la rivoluzione della microchirurgia

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