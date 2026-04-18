All' ospedale di Chioggia un intervento mini-invasivo per la cura del tumore del rene

All’ospedale di Chioggia è stato eseguito un intervento di nefrectomia radicale laparoscopica per la cura del tumore del rene. Gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia hanno collaborato per portare a termine questa procedura mini-invasiva presso il presidio della Navicella. L’intervento rappresenta una novità per la struttura, che ora può offrire questa tipologia di trattamento ai pazienti con diagnosi di tumore renale.

Gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia dell'ospedale di Chioggia, operando in sinergia, hanno introdotto anche nel presidio della Navicella una tipologia di intervento di alto livello per la cura del tumore del rene: la nefrectomia radicale laparoscopica.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Innovativa apparecchiatura per la cura del tumore al seno donata all'ospedale di SantarcangeloIl sistema con cui è possibile localizzare con precisione i linfonodi sentinella dono dell'associazione Paolo Onofri con il contributo di Riviera... Diagnosi e intervento in 4 ore: primato a Negrar nella cura del tumore al polmoneAl Sacro Cuore Don Calabria eseguita per la prima volta in Italia una procedura combinata con broncoscopio robotico Ion e robot chirurgico da Vinci 5... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perde il controllo della moto e si schianta in un dirupo; Martedì l’addio a Aldo De Bei: figura storica cittadina; Chioggia, Mercato Maggiore: Stop a chi vende merce usata. Sì punta sulla qualità; Chioggia, ?solo 270 giorni di chiusura per il ponte translagunare della Romea. Il porto è salvo. Bus e treno per raggiungere l'ospedale: «Da Chioggia all'Angelo con i mezzi e un unico biglietto»CHIOGGIA - Si riportava alla luce, nei giorni scorsi, la necessità di organizzare una linea di trasporto pubblico da Chioggia fino all'ospedale all'Angelo di Mestre. Una necessità che faciliterebbe la ... ilgazzettino.it Bambina colpita da malaria a Chioggia. Ulss 3: Quadro critico, ricoverata a PadovaLa bambina, 12 anni, recentemente rientrata da un viaggio in Africa, è giunta all'ospedale di Chioggia sabato pomeriggio con febbre alta. Subito avviata la terapia specifica ma vista la criticità del ... quotidianosanita.it 18/4/26. Oggi e domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, l'organizzazione del "Tour della Salute", iniziativa a livello nazionale, vi aspetta nella piazza vicina al Duomo di Chioggia per una visita-screening generale gratuita: "Ci prendiamo cura della salute del x.com TORNA LA MARCIA PIU' BELLA A CHIOGGIA CHIOGGIA SI PREPARA A RIEMPIRSI DI MIGLIAIA DI ATLETI CHIOGGIA – 16 aprile 2026 Il 1° maggio Chioggia si rimette in marcia. Torna infatti la “Caminà per Ciosa e Marina”, storica manifestazione ludico-mot facebook