All' ospedale di Chioggia un intervento mini-invasivo per la cura del tumore del rene

Da veneziatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale di Chioggia è stato eseguito un intervento di nefrectomia radicale laparoscopica per la cura del tumore del rene. Gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia hanno collaborato per portare a termine questa procedura mini-invasiva presso il presidio della Navicella. L’intervento rappresenta una novità per la struttura, che ora può offrire questa tipologia di trattamento ai pazienti con diagnosi di tumore renale.

Gli specialisti dell’Urologia e della Chirurgia dell'ospedale di Chioggia, operando in sinergia, hanno introdotto anche nel presidio della Navicella una tipologia di intervento di alto livello per la cura del tumore del rene: la nefrectomia radicale laparoscopica.Clicca qui per iscriverti al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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