Tumore cos’è l’Exercise Oncology e quanto serve l’esercizio fisico in prevenzione e cura

L’attività fisica regolare può ridurre del 31% il rischio di morte per tumore, secondo dati recenti. L’Exercise Oncology è un campo che studia come l’esercizio fisico possa contribuire sia alla prevenzione che alla cura di questa malattia. Le evidenze scientifiche indicano che mantenersi attivi può fare la differenza, ma i dettagli su come e quanto esercizio siano più efficaci sono ancora oggetto di studio.

I numeri dicono più di mille parole. Chi fa regolarmente attività fisica vede scendere il rischio di morire per tumore – siamo intorno al 31%. Ed in prevenzione questa sana abitudine fa calare fino al 20% il rischio di sviluppare un carcinoma, in confronto a chi è sedentario. A risentire di più di questa piacevole e salutare abitudine sarebbero alcune forme tumorali tra le più diffuse, come quelle a seno, vescica, colon, endometrio, adenocarcinoma esofageo, rene e stomaco. Ma non parliamo solo di prevenzione. Nell’ottica della medicina integrata, infatti, nel percorso di cura oncologico l’esercizio fisico si affianca alle terapie farmacologiche.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tumore, cos’è l’Exercise Oncology e quanto serve l’esercizio fisico in prevenzione e cura Notizie correlate Artrosi over 60: l’esercizio fisico come cura per il doloreAndrea Bernetti, docente di Medicina fisica e riabilitativa, illustra come l’attività motoria sia fondamentale per contrastare l’artrosi negli over... Cura e prevenzione: "Il tumore si può battere". Parola di Lucia SeppiaIeri è stata celebrata la Giornata mondiale contro il cancro e lo slogan di questo anno è stato : "Il tumore è una questione personale". Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tumori del fegato: LIFT, il progetto italiano che sfida il cancro; Tumore al pancreas, una nuova pillola raddoppia la sopravvivenza: ecco come funziona Daraxonrasib; La presidente delle oncologhe italiane: Così aiutiamo le giovani colleghe a farsi strada in un settore ancora troppo maschile; Tumori, ‘tossicità finanziaria in aumento’. Studio Città Salute Torino. Tumori, la nuova molecola per combatterli: cos'è e come funziona la Catepsina DGrandi novità nel mondo della medicina. Una nuova proteina potrebbe cambiare la lotta contro i tumori, permettendo al sistema immunitario di ricominciare a reagire attaccando le cellule cancerose. A ... ilmessaggero.it