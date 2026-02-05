Cura e prevenzione | Il tumore si può battere Parola di Lucia Seppia

Ieri si è tenuta la Giornata mondiale contro il cancro. Durante l’evento, Lucia Seppia ha ribadito che il tumore si può sconfiggere, sottolineando l’importanza di prevenzione e cura. Lo slogan di quest’anno è stato “Il tumore è una questione personale”, e molti hanno partecipato per ascoltare i messaggi di speranza e informazione.

Ieri è stata celebrata la Giornata mondiale contro il cancro e lo slogan di questo anno è stato: "Il tumore è una questione personale". Lo slogan calza a pennello con la storia di Lucia Seppia, architetta viareggino, che ha vissuto la patologia oncologica e che può dire, a distanza di anni, di aver sconfitto la malattia e di essere testimone di speranza per chi riceve questa diagnosi. "Avevo 14 anni era estate – racconta Lucia Seppia – ero in macchina con la mia famiglia e avevo il braccio appoggiato al finestrino quando, in maniera inconsapevole ho sentito qualcosa di strano alla mammella destra.

Il tumore del testicolo è una patologia che interessa soprattutto giovani uomini tra i 15 e i 40 anni.

