Un recente commento di un noto commentatore televisivo ha attirato l’attenzione, poiché ha espresso pentimento per aver sostenuto l’ex presidente. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui i sondaggi indicano un calo di consensi tra gli elettori più convinti. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle preferenze politiche di alcuni sostenitori di lunga data.

Non bastavano gli indici di gradimento in picchiata. Adesso Donald Trump comincia anche a perdere il sostegno dei sostenitori più accesi. Come il noto podcaster MAGA ed ex presentatore di Fox News Tucker Carlson, che ha preso definitivamente le distanze dal presidente Usa, assumendosi con tono affranto la responsabilità del suo ritorno al potere. Il mea culpa di Carlson è arrivato nel corso di una conversazione col fratello Buckley, ex speechwriter del tycoon. Donald Trump e Tucker Carlson (Ansa). Carlson fu licenziato da Fox News per le teorie complottiste sulla vittoria rubata di Biden. «Tu hai scritto discorsi per lui, io ho fatto campagna elettorale per lui.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tucker Carlson volta le spalle a Trump: «Pentito di averlo sostenuto»

Tucker Carlson DECLARES That the Israel First Argument Is DEAD

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