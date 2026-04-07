Trump minaccia l’Iran a Pasqua | Tucker Carlson lo definisce abietto

Nelle ultime ore, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui ha rivolto minacce alle infrastrutture civili in Iran, in occasione della festività di Pasqua. La dichiarazione ha suscitato reazioni di sdegno all’interno del suo stesso schieramento politico, con alcune figure pubbliche che hanno definito le sue parole abiette. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato una serie di commenti e critiche nel mondo politico e pubblico.

Donald Trump ha scatenato una tempesta di critiche all’interno del proprio schieramento dopo un messaggio pubblicato su Truth Social domenica scorsa, in occasione della festività cristiana di Pasqua, dove ha minacciato infrastrutture civili in Iran. L’episodio ha l’intervento durissimo di Tucker Carlson, che lunedì sera ha definito il comportamento del capo dello Stato come abietto sotto ogni aspetto. Il giornalista ha espresso sconcerto per l’uso di un linguaggio volgare e per la scelta di pubblicare tali contenuti proprio durante il mattino di Pasqua. del presidente includeva l’impegno a trasformare il prossimo martedì in una giornata dedicata alla distruzione di ponti e centrali elettriche nel territorio iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump minaccia l’Iran a Pasqua: Tucker Carlson lo definisce abietto Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran. Leggi anche: Iran e Gaza: il duro confronto in cui Tucker Carlson mette in crisi l’Economist Argomenti più discussi: Trump minaccia l'Iran: Torneranno all'età della pietra, ma manca una strategia; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso.; Trump è stato intimidito perché entrasse in guerra con l’Iran?; Iran, la guerra psicologica di Pezeshkian a Trump nella lettera agli americani.