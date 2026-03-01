Attacco all’Iran il punto di non ritorno per Trump Tucker Carlson | Disgustoso e malvagio

Un attacco all’Iran è al centro delle tensioni tra gli Stati Uniti e Israele, con i neoconservatori che spingono per un intervento militare. Tucker Carlson definisce questa posizione “disgustosa e malvagia”, evidenziando le forti pressioni politiche e militari in gioco. La situazione si sta evolvendo rapidamente, segnando un punto di non ritorno nelle relazioni tra le nazioni coinvolte.

«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran. E gli israeliani vogliono che anche noi combattiamo l’Iran. Ma questo non è nell’interesse degli Stati Uniti». È l’avvertimento che Pat Buchanan, co-fondatore della rivista paleoconservative The American Conservative, ha rivolto per decenni al pubblico statunitense e all’elettorato repubblicano, scontrandosi duramente con l’ala neocon del Gop. Oggi quelle parole suonano come una profezia avverata. La guerra preconizzata è diventata realtà: l’attacco congiunto Usa-Israele contro la Repubblica Islamica ha portato all’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei, segnando un punto di non ritorno nella crisi nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

