Teheran | Gli Usa negoziano con loro stessi Media | Le richieste degli ayatollah sono irrealistiche Mille parà pronti all' invio in Medio Oriente

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a destare incertezza, con fonti iraniane che criticano i tentativi di negoziato come un'autocorrezione e media che definiscono irrealistiche le richieste degli ayatollah. Nel frattempo, si parla di un possibile incontro tra le parti in Pakistan, mentre nel Medio Oriente sono pronti mille parà per eventuali interventi militari. La situazione resta complessa e poco trasparente.

L'Iran deride gli sforzi di pace degli Stati Uniti. Droni colpiscono un deposito di carburante in Kuwait. Nella notte missili contro Israele e le basi statunitensi nel Golfo Quotazioni del petrolio in calo questa mattina. Il Brent perde il 3,91% ma resta ancora sopra la soglia dei 100 dollari al barile, a 100,40 dollari, mentre il Wti arretra del 3,13% a 89,46 dollari. Circa 1.000 soldati statunitensi dell'82esima Divisione Aviotrasportata dell'Esercito dovrebbero essere schierati nei prossimi giorni in Medio Oriente, secondo quanto riferito da fonti alla CNN, contribuendo al crescente dispiegamento militare nella regione, mentre l'amministrazione Trump afferma di essere in trattative con l'Iran per porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teheran: "Gli Usa negoziano con loro stessi". Media: "Le richieste degli ayatollah sono irrealistiche". Mille parà pronti all'invio in Medio Oriente Articoli correlati Medio Oriente, quarto giorno di guerra: raid su Teheran e Beirut, Usa pronti a una “grande ondata”Il Medio Oriente entra nel quarto giorno di guerra con un’escalation che coinvolge sempre più attori e fronti. Media: in Medio Oriente dispiegamento aereo americano più grande dall'invasione dell'Iraq nel 2003. "Usa pronti ad attaccare nel weekend"Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele alza il livello dello scontro verbale. Tutto quello che riguarda Teheran Gli Usa negoziano con loro... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 23 marzo - LIVEBLOG; Iran, Trump annuncia negoziati per fine guerra ma Teheran smentisce; Chi è Ghalibaf, l'uomo che tratterà con USA e Israele sulla guerra in Iran; Trump: Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra. Teheran frena: Solo contatti. L'Iran: gli Usa negoziano con se stessi. Il Pentagono invia 2.000 paracadutisti in Medio OrienteAGI - Nel 26esimo giorno di guerra tra Iran e Israele/Usa, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e contro basi militari che ospitano forze statuni ... msn.com Ghalibaf smentisce negoziati con gli USA: Fake news per manipolare i mercatiGhalibaf ha respinto con forza le notizie secondo cui Teheran sarebbe impegnata in negoziati con gli Stati Uniti ... ilmetropolitano.it Gli Usa propongono un piano di cessate il fuoco mentre valutano invio di rinforzi militari Martedì 24 marzo, gli Stati Uniti hanno presentato all’Iran un piano di cessate il fuoco composto da 15 punti, proponendo una tregua di un mese per avviare negoziati su q - facebook.com facebook "Gli Usa hanno scatenato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza fornire alcuna informazione preventiva. E, di fatto, stanno portando avanti questa azione senza curarsi delle ripercussioni sull'economia globale, sull'economia europea e sulla n x.com