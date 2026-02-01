Tragedia in Congo | sono oltre i 200 morti per il crollo in una miniera di coltan

Una frana in una miniera di coltan a Rubaya ha causato la morte di almeno 200 persone. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ma il numero delle vittime continua a salire. La zona è sotto shock, e le autorità stanno cercando di gestire la situazione e di fornire aiuto ai sopravvissuti.

E’ di oltre 200 morti il bilancio delle vittime di una frana in una miniera di coltan a Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) orientale. Lo hanno riferito un leader della società civile e le autorità ribelli locali. Il crollo è avvenuto giovedì nella miniera nel territorio di Masisi, nella provincia del Nord Kivu, dopo una leggera pioggia caduta nella zona. «Quello che è successo qui a Rubaya dopo le piogge di giovedì è davvero terribile. Il numero dei cadaveri continua ad aumentare. Ieri abbiamo recuperato 45 corpi dalle miniere, ma da stamattina ne abbiamo più di 200», ha dichiarato Telesphore Nitendike, leader della comunità di Masisi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina a Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato il crollo di una miniera di coltan.

Una frana ha travolto diverse miniere di coltan a Rubaya, nell’est della Repubblica Democratica del Congo.

