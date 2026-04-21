Trump | Sto vincendo la guerra di molto

Il presidente americano ha dichiarato di essere in vantaggio nella guerra, sostenendo di vincere di molto. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran continuano a inviare segnali diversi sui prossimi colloqui, senza conferme di incontri ufficiali. La situazione rimane tesa, con dichiarazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che in Iran “sta vincendo la guerra, di molto“. Nel frattempo, USA e Iran inviano segnali contrastanti sui nuovi colloqui. Trump: “Sto vincendo la guerra” Il presidente americano Donald Trump, parlando della guerra in Iran, ha affermato: “Sto vincendo la guerra, di molto“. Trump si è poi scagliato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

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