Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli sforzi militari in Iran stanno portando a un successo evidente, affermando di “stravincere”. Tuttavia, molti esperti esprimono dubbi sulla reale situazione sul campo, sottolineando che i dati ufficiali non confermerebbero questa percezione di vittoria. La disputa tra le affermazioni governative e le analisi indipendenti evidenzia un quadro di incertezza sulla direzione del conflitto.

Iran, «Stiamo andando alla grande. Stiamo stravincendo». È con questo tono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti durante un colloquio con i media internazionali alla Casa Bianca, a cui ha preso parte anche il Corriere della Sera con l’inviata Viviana Mazza. Alla richiesta di chiarire l’andamento del conflitto e, in particolare, le difficoltà legate alla riapertura dello Stretto di Hormuz dopo il rifiuto europeo di collaborare, Trump ha mantenuto la linea dell’ottimismo: «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo». Parole che riflettono l’approccio comunicativo già visto in altre fasi della crisi: sicurezza ostentata, poche sfumature, nessuna apertura a scenari complessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le certezze di Trump e i dubbi degli esperti

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