Trump silura un' altra ministra fuori la segretaria al Lavoro

Il presidente ha annunciato la sostituzione della segretaria al Lavoro, Lori Chavez-DeRemer, dopo aver già licenziato altre due ministre, Kristi Noem e Pam Bondi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un nuovo cambiamento nello staff di governo. La nomina di un nuovo incaricato è prevista nelle prossime settimane. La questione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici e i media.

Dopo Kristi Noem e Pam Bondi, Donald Trump ha silurato un'altra ministra. Si tratta della segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer. Lo riferisce il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steve Cheung.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trump silura un'altra ministra, fuori la segretaria al Lavoro Notizie correlate Trump silura Noem: cade la ministra simbolo della stretta anti-immigrazioneStati Uniti Dopo settimane di polemiche e audizioni al Congresso, il presidente rimuove la segretaria alla Sicurezza interna. Trump silura Kristi Noem, la segretaria alla Sicurezza interna finita nelle polemiche per le "gabbie" dei migrantiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs). Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Idillio finito: Papa Leone e guerra in Iran, Trump silura Meloni. Mi ero sbagliato, sono scioccato; Meloni silura Cingolani da AD di Leonardo, il Michelangelo Dome e le pressioni Usa dietro la cacciata: Crosetto sconfitto; Hormuz, Volenterosi: pronti alla missione. Ma Trump li silura: Siete inutili, state lontani. Trump silura Pam Bondi, ecco perché la ministra della Giustizia è stata rimossa: il caso Epstein e non soloLa procuratrice generale Usa verrà sostituita da Todd Blanche, ma il presidente starebbe valutando Lee Zeldin e altri nomi. Lo riportano fonti informate citate dalla Cnn ... msn.com Sedotta e abbandonata Idillio finito: Papa Leone e guerra in Iran, Trump silura Meloni. “Mi ero sbagliato, sono scioccato” di Giacomo Salvini Nuovi insulti al papa e lungo sfogo contro la premier: “Non ha coraggio”. Lei non replica e pensa al ritorno elettorale Id - facebook.com facebook Idillio finito: Papa Leone e guerra in Iran, Trump silura Meloni. “Mi ero sbagliato, sono scioccato”. @salvini_giacomo x.com