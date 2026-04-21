Trump silura un’altra ministra | via anche la segretaria al Lavoro

Un’altra ministra lascia il suo incarico nell’amministrazione dell’ex presidente. Dopo le uscite di Kristi Noem e Pam Bondi, anche la segretaria al Lavoro viene sostituita. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del governo. La ministra uscente era stata nominata recentemente e ora si trova a dover abbandonare il ruolo. La vicenda si inserisce nel quadro delle rotazioni di figure chiave in amministrazioni politiche di questo tipo.

Dopo Kristi Noem e Pam Bondi, salta un’altra ministra dell’Amministrazione Trump: la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer. Il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steve Cheung, ha dichiarato che «assumerà una posizione nel settore privato», formula già usata per congedare la procuratrice generale Bondi. In realtà l’ormai ex segretaria al Lavoro è stata travolta da un’ indagine interna. Donald Trump (Ansa). Le accuse rivolte a Chavez-DeRemer. «Ha svolto un lavoro fenomenale nel suo ruolo, proteggendo i lavoratori americani, attuando pratiche di lavoro eque e aiutando gli americani ad acquisire competenze aggiuntive per migliorare le loro vite», ha aggiunto Cheung.🔗 Leggi su Lettera43.it

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