Trump silura un' altra donna

Un nuovo cambio di vertice si è verificato nel governo statunitense, coinvolgendo ancora una donna. Dopo le dimissioni della segretaria agli interni e dell’attorney general, questa volta è toccato alla ministra del lavoro. La decisione è stata annunciata ufficialmente e si inserisce in una serie di riorganizzazioni avvenute negli ultimi mesi. La ministra ha lasciato il suo incarico senza ulteriori dettagli rilasciati pubblicamente.

Cade un'altra testa nel governo di Donald Trump ed è, ancora un volta, quella di una donna. Dopo la segretaria agli interni Kristi Noem e l'attorney general Pam Bondi sotto la scure del presidente americano è finita la sua ministra del lavoro Lory Chavez-DeRemer. Dopo settimane di speculazioni sulle sorti della segretaria, finita al centro di una serie di scandali, è arrivato l'annuncio ufficiale della Casa Bianca. Chavez-DeRemer "lascerà l'amministrazione per assumere un incarico nel settore privato", ha scritto in un post il capo della comunicazione Steve Cheung sottolineando che la ministra "ha svolto un lavoro fenomenale, tutelando i lavoratori americani".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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