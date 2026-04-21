Un'altra figura femminile lascia il suo incarico nel governo dell'ex presidente degli Stati Uniti. Dopo le dimissioni di due alte funzionarie, tra cui una segretaria agli Interni e un procuratore generale, è stata annunciata la fine dell’incarico della ministro del Lavoro. La donna in questione è Lori Chavez-DeRemer, la quale si aggiunge alla lista di funzionarie che hanno lasciato il loro ruolo sotto l’amministrazione precedente.

Cade un'altra testa nel governo di Donald Trump ed è, ancora un volta, quella di una donna. Dopo la segretaria agli interni Kristi Noem e l'attorney general Pam Bondi sotto la scure del presidente americano è finita la sua ministra del lavoro Lory Chavez-DeRemer. Dopo settimane di speculazioni sulle sorti della segretaria, finita al centro di una serie di scandali, è arrivato l'annuncio ufficiale della Casa Bianca. Chavez-DeRemer "lascerà l'amministrazione per assumere un incarico nel settore privato", ha scritto in un post il capo della comunicazione Steve Cheung sottolineando che la ministra "ha svolto un lavoro fenomenale, tutelando i lavoratori americani".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump silura un'altra donna. Chi è Lori Chavez-Deremer e perché è stata fatta fuori la segretaria del Lavoro

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