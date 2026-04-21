Un ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto un appello ai leader iraniani chiedendo la liberazione di otto donne condannate a morte per impiccagione. La richiesta si inserisce in un momento di tensione tra i due paesi, con il tentativo di sbloccare un dialogo che coinvolge direttamente queste detenute. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, evidenziando le implicazioni di un possibile intervento esterno.

Donald Trump ha lanciato un appello diretto ai vertici di Teheran per ottenere la liberazione di otto donne iraniane attualmente a rischio di essere giustiziate per impiccagione. Il messaggio, diffuso tramite il social network Truth, punta a trasformare questo gesto umanitario nel primo tassello concreto per l'apertura di futuri canali diplomatici tra le due potenze. Diplomazia e diritti umani: la strategia del rilascio come punto d'incontro Attraverso la pubblicazione di una serie di ritratti c .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sfida l’Iran: otto vite in gioco per sbloccare il dialogo

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