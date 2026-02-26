Trump sfida Iran e midterm | la strategia a doppio gioco

Donald Trump ha scelto il discorso sullo stato dell'Unione per lanciare una doppia sfida: consolidare il consenso repubblicano in vista delle midterm e rafforzare la linea dura contro l'Iran. Una mossa che, secondo gli analisti, potrebbe ridefinire gli equilibri politici interni e la posizione americana nel Medio Oriente. Il presidente ha alternato attacchi all'opposizione democratica con annunci di misure aggressive verso Teheran, in un mix che punta a mobilitare l'elettorato repubblicano e a rassicurare gli alleati tradizionali. L'approccio aggressivo verso l'Iran, in particolare, rappresenta un elemento di continuità con la retorica trumpiana, ma con un timing preciso: a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: La sfida Iran non ha soluzioni immediate; Midterm e Iran, i due obiettivi di Trump; I rischi per gli States di trattative infinite. La sfida di Khamenei; L’America per Trump: più bella, più ricca, più forte e più rispettata.

Trump batte ogni record e sfida la Corte: 107 minuti di potere, Iran nel mirino ma apre alla diplomaziaWASHINGTON – Un’ora e quarantasette minuti. Donald Trump entra nell’aula del Congresso e firma il discorso sullo Stato dell’Unione più lungo mai pronunciato ... thesocialpost.it

Iran, gli Usa impongono nuove sanzioni contro petrolio e armi iraniani. LIVESi è arenata sul nodo del disarmo di Hamas l'attuazione della seconda fase del piano di pace per Gaza mediato dagli Stati Uniti. Come evidenzia il Guardian, Israele insiste per il disarmo completo e ... tg24.sky.it

Venti di guerra sull’Iran: Trump sfida il Pentagono mentre il Medio Oriente trema x.com

