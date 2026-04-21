Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver distrutto i siti nucleari iraniani durante un’operazione militare condotta di recente. Le sue dichiarazioni, fatte in un intervento pubblico, sottolineano il risultato dell’intervento nel paese mediorientale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’operazione o sulle eventuali conseguenze a lungo termine. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla rivendicazione del successo dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni sull’operazione militare. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a commentare l’operazione militare condotta in Iran, utilizzando toni decisi e rivendicando il successo dell’intervento. In un messaggio pubblicato su Truth, ha affermato che l’operazione denominata “Martello di Mezzanotte” avrebbe portato alla completa distruzione dei siti legati al nucleare iraniano. Secondo Trump, le strutture contaminate sarebbero state annientate, rendendo eventuali tentativi di ripristino lunghi e complessi. Attacco ai media. Nel suo intervento, il presidente ha anche rivolto dure critiche ai mezzi di informazione, accusandoli di non rappresentare correttamente quanto accaduto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump rivendica: “Distrutti i siti nucleari iraniani”

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