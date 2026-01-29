Raid massicci contro siti nucleari e leader | Trump pronto all' attacco in Iran

Il presidente americano Donald Trump si prepara a lanciare un nuovo attacco contro l’Iran. Dopo mesi di discussioni senza risultati tra Washington e Teheran, Trump sembra deciso a passare all’azione contro i siti nucleari e i leader iraniani. Le tensioni tra i due paesi si sono intensificate, e ora si fanno più concrete le possibilità di un intervento militare.

Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington e Teheran sulla limitazione del programma nucleare del paese e sulla produzione di missili balistici non hanno portato progressi. A scriverne è la Cnn, che cita fonti a conoscenza delle discussioni interne all'amministrazione americana. Tra le opzioni per un potenziale attacco all'Iran, il presidente americano starebbe valutando quelle di attacchi aerei militari statunitensi diretti contro i leader iraniani e i funzionari della sicurezza ritenuti responsabili delle uccisioni di manifestanti, attacchi contro siti nucleari iraniani e istituzioni governative.

