Trump minaccia attacco a Teheran | Pasdaran e siti nucleari nel mirino

Donald Trump ha annunciato la possibilità di un attacco contro l’Iran, motivato da recenti tensioni tra i due paesi. La minaccia riguarda obiettivi militari e siti nucleari, con l’obiettivo di rispondere alle provocazioni iraniane. Teheran risponde minacciando di considerare qualsiasi intervento come un atto di aggressione. La situazione si mantiene calda, mentre le parti si preparano a eventuali sviluppi futuri.

Donald Trump valuta un attacco mirato contro l’Iran, mentre Teheran avverte che qualsiasi azione militare sarà considerata un atto di aggressione. La tensione cresce in vista dei negoziati di giovedì a Ginevra, che potrebbero determinare il futuro delle relazioni tra i due paesi. Se falliranno, il presidente americano ha già avvertito i suoi consiglieri che valuterà un attacco militare più ampio entro la fine dell’anno. Pasdaran e siti nucleari nel mirino. Il quartier generale dei Pasdaran a Teheran è uno degli obiettivi principali considerati da Donald Trump per un attacco mirato. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente americano sta valutando un’azione limitata per dimostrare la determinazione degli Stati Uniti a fermare il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I colloqui Usa-Iran cadono nel vuoto: Trump in pressing schiera le forze Usa. Teheran fortifica i siti nucleariLa decisione di Trump di schierare le forze militari è stata influenzata dall'impasse nei colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Raid massicci contro siti nucleari e leader: Trump pronto all'attacco in IranIl presidente americano Donald Trump si prepara a lanciare un nuovo attacco contro l’Iran.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

