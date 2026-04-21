Trump rilancia da Islamabad | accordo con l’Iran o nuova escalation la tregua appesa a 24 ore

Da thesocialpost.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte asiatica, le strade di Islamabad sono state sgomberate e controllate da migliaia di agenti, mentre le notizie provenienti dall’ambito diplomatico indicano un possibile accordo con l’Iran o un’ulteriore escalation. La situazione rimane in bilico, con le autorità internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi, in una fase caratterizzata da tensioni e incertezza. La tregua tra le parti sembra dipendere da un’eventuale decisione che potrebbe arrivare entro 24 ore.

Nella notte asiatica, mentre le strade di Islamabad vengono svuotate e presidiate da migliaia di agenti, la diplomazia internazionale si muove su un filo sottilissimo tra negoziato e rottura. Gli hotel blindati, le delegazioni in arrivo, i contatti febbrili tra capitali: tutto racconta di un vertice che potrebbe segnare una svolta o aprire una fase ancora più dura del conflitto. In questo scenario sospeso, le parole diventano armi quanto le flotte e i missili, e il tempo si misura in ore, non più in giorni. È dentro questa tensione che si inserisce la nuova mossa di Donald Trump, che decide di spostare il baricentro della crisi su Islamabad e di comprimere la finestra diplomatica a sole ventiquattro ore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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