Trump rilancia da Islamabad | accordo con l’Iran o nuova escalation la tregua appesa a 24 ore

Nella notte asiatica, le strade di Islamabad sono state sgomberate e controllate da migliaia di agenti, mentre le notizie provenienti dall’ambito diplomatico indicano un possibile accordo con l’Iran o un’ulteriore escalation. La situazione rimane in bilico, con le autorità internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi, in una fase caratterizzata da tensioni e incertezza. La tregua tra le parti sembra dipendere da un’eventuale decisione che potrebbe arrivare entro 24 ore.

Nella notte asiatica, mentre le strade di Islamabad vengono svuotate e presidiate da migliaia di agenti, la diplomazia internazionale si muove su un filo sottilissimo tra negoziato e rottura. Gli hotel blindati, le delegazioni in arrivo, i contatti febbrili tra capitali: tutto racconta di un vertice che potrebbe segnare una svolta o aprire una fase ancora più dura del conflitto. In questo scenario sospeso, le parole diventano armi quanto le flotte e i missili, e il tempo si misura in ore, non più in giorni. È dentro questa tensione che si inserisce la nuova mossa di Donald Trump, che decide di spostare il baricentro della crisi su Islamabad e di comprimere la finestra diplomatica a sole ventiquattro ore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump rilancia da Islamabad: accordo con l’Iran o nuova escalation, la tregua appesa a 24 ore Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia Notizie correlate Trump pronto a volare a Islamabad per firmare l’accordo con l’Iran?Secondo fonti riservate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe pianificando di recarsi personalmente a Islamabad entro giovedì 24... Usa-Iran, colloqui a Islamabad per la tregua: allo stesso tavolo tra incognite e minacce. Trump: «È l?unica chance»Donald Trump ieri ha lasciato sul social Truth un messaggio misterioso: «Il più potente reset del mondo». Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Delegazione a Islamabad, Trump rilancia il negoziato poi cattura una nave iraniana; Trump rilancia i colloqui a Islamabad, ma Teheran rifiuta e minaccia lo stallo; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran; Trump non commenta e rilancia l’ipotesi del blocco navale contro l’Iran dopo i colloqui saltati: cosa c’è dietro il post su Truth. Trump non commenta e rilancia l’ipotesi del blocco navale contro l’Iran dopo i colloqui saltati: cosa c’è dietro il post su TruthIl presidente Usa riposta un articolo di Just the News che indica il Golfo come leva economica su Teheran dopo il nulla di fatto a Islamabad ... affaritaliani.it Trump, il massimo della coerenza: mentre rilancia il negoziato, sequestra una nave iraniana. È matto da legare. Per cui pericolosissimo... #TrumpCrazy x.com Money.it. . Trump rilancia la minaccia: accordo immediato o attacco all’Iran Il giornalista americano Trey Yingst annuncia in diretta di aver avuto un colloquio di circa venti minuti con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’intervento interrompe la progra - facebook.com facebook