L'ex presidente ha annunciato di aver concluso la risoluzione di un decimo conflitto nel mondo. Ha fatto riferimento a un prossimo cessate il fuoco tra Israele e Libano, comunicato giovedì tramite un messaggio pubblicato su una piattaforma social. In passato, Trump aveva già parlato di aver risolto altri conflitti, portando il totale a dieci. La notizia arriva in un momento in cui si discute di possibili riconoscimenti internazionali per le sue azioni.

Donald Trump ha dichiarato di aver portato a termine la risoluzione di un decimo conflitto, facendo riferimento a un imminente cessate il fuoco tra Israele e Libano annunciato giovedì tramite un post su Truth Social. Il leader statunitense, che punta al Premio Nobel per la Pace, sostiene che la gestione della tensione tra Israele e l’Iran rappresenti un ulteriore tassello della sua capacità di mediazione, nonostante non abbia specificato quale sia esattamente il nono scontro risolto nel suo conteggio personale. La cronologia delle mediazioni e le zone d’ombra diplomatiche. Il bilancio presentato dall’amministrazione americana delinea una serie di interventi in aree geografiche estremamente diversificate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump punta al Nobel: il bilancio dei 10 conflitti risolti nel mondo

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