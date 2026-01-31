Il Comune aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Questa mattina il Comune di Savignano sul Rubicone ha partecipato alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. L’amministrazione ha organizzato una cerimonia pubblica per ricordare le persone innocenti che hanno perso la vita nei conflitti armati. La data, il primo febbraio, serve anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di conoscere il prezzo umano delle guerre. Oltre alle commemorazioni, sono stati distribuiti volantini e organizzati incontri per invitare cittadini e studenti a riflettere su questi temi.

Il Comune di Savignano sul Rubicone partecipa alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il primo febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre e informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Savignano sul Rubicone Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, Montecitorio si illumina di blu Questa mattina, a Roma, la Camera dei Deputati si illumina di blu per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti nel mondo. Una luce blu per le vittime civili delle guerre: l’adesione di Fossacesia alla giornata nazionale Fossacesia si unisce alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Savignano sul Rubicone Argomenti discussi: Domenica, il Comune di Pistoia aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo; Stop alle bombe sui civili: il Comune aderisce alla Giornata nazionale illuminando di blu la Fontana del Tritone; Il Comune di Venezia aderisce alla campagna sull'aderenza terapeutica; Albinea aderisce al manifesto della Comunicazione non ostile. Il Comune di Rimini aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel MondoIl Comune di Rimini partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno ... chiamamicitta.it Imperia aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civile delle guerre. Scajola: Promuoviamo una cultura di paceAnche il Comune di Imperia aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, promossa da ANCI e ANVCG ,che si celebra domenica 1febbraio 2026, illuminando d ... imperiapost.it Il Comune di Noci ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, su invito di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Anci per chiedere insieme a centinaia di Comuni italiani “Stop alle bombe sui civili”. Il 1° facebook GIORNATA NAZIONALE MEMORIA E SACRIFICIO ALPINI, ZOFFILI (LEGA): “PENNE NERE ESEMPIO PER I GIOVANI, REINTRODURRE LEVA COME PROPONE LEGA” Roma, 26 gen. - “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e del Sacri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.