Il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, si dimette dopo le polemiche legate al caso Mandelson. Si è dimesso in fretta, accusato di aver consigliato al premier di nominare un ambasciatore negli Stati Uniti, amico di Epstein. La decisione arriva dopo le pressioni e le critiche sulla sua posizione.

Dimissioni. Il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, fa un passo indietro in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. È stato indicato da più parti come colui che aveva spinto per la nomina ad ambasciatore negli Stati Uniti di Peter Mandelson, ex controversa eminenza grigia del New Labour di Tony Blair riciclato da Starmer come ambasciatore negli Usa e finito sotto accusa anche in un’indagine penale di Scotland Yard per i suoi legami a doppio filo con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Una decisione “ sbagliata “, che ha “ danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa”, si legge nella nota di McSweeney. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il capo di gabinetto di Starmer si dimette per il caso Mandelson. Consigliò al premier di nominare ambasciatore in Usa l’amico di Epstein

L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord.

L’ex ministro britannico Peter Mandelson ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Lord, che entreranno in vigore domani.

Si dimette il capo di gabinetto di Starmer(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Si è dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. Lo riferisce Sky News. McSweeney è sta ... gazzettadiparma.it

Castorina Capo di Gabinetto, il cdx reggino: ‘Ultimo schiaffo a una città in agoniaAtto di arroganza politica. Lascia attoniti il silenzio assordante del Pd e del Csx la nota dei consiglieri comunali di centrodestra ... citynow.it

Incontro tra Xi Jinping e Keir Starmer Nella mattinata del 29 gennaio, presso la Grande Sala del Popolo a Beijing, il capo di Stato cinese, Xi Jinping, ha avuto un incontro con il primo ministro britannico, Keir Starmer, in visita ufficiale in Cina. Durante l’incontro, facebook

Lo screenshot che vedete è quello che succede quando un governo cerca di regolamentare una piattaforma e il proprietario della stessa piattaforma reagisce attaccando direttamente il capo del governo. Keir Starmer, premier britannico, ha affermato che "tutte x.com