Trump parla al telefono con tutti come Lotito

Da linkiesta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana in corso si prevede di riprendere il dialogo tra Stati Uniti e Iran, dopo i fallimenti dei primi incontri. Nel frattempo, si segnala che un ex presidente americano ha avuto contatti telefonici con diverse persone, paragonato in modo ironico a una figura nota per le sue interazioni frequenti. La situazione tra le due nazioni resta tesa, con incontri programmati che cercano di rimettere in carreggiata i negoziati.

In settimana riprenderanno, con buona probabilità, i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, altro giro, altra corsa dopo il buco nell’acqua dei primi tentativi. La delegazione americana arriverà a Islamabad guidata dal vicepresidente J.D. Vance, proprio come l’ultima volta. Per un po’ la sua presenza è stata messa in discussione: perché le sue doti da negoziatore, o anche solo da talismano portafortuna, non sembrano all’altezza del compito, ma anche perché era stato lo stesso Donald Trump a dirlo. La notizia l’aveva data il corrispondente da Washington dell’Abc Jonathan Karl – ex presidente dell’associazione dei corrispondenti dalla Casa Bianca, uno che le sue fonti le ha, e la ha buone.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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