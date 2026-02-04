Xi al telefono con Putin poi con Trump

Questa sera, Xi Jinping ha parlato al telefono prima con Vladimir Putin, poi con Donald Trump. La conversazione con il presidente russo si è concentrata sulla partnership tra i due Paesi, che Putin ha definito “esemplare”. La telefonata si inserisce in un periodo di tensioni e incontri diplomatici a livello globale.

21.00 Videochiamata fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. "Esemplare",ha detto Putin, la partnership globale e la cooperazione strategica tra i due Paesi. Le relazioni Pechino-Mosca sono sulla strada giusta, ha detto Xi. Poco dopo anche il presidente Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping,che ha definito eccellente."I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni. Andrò in Cina ad Aprile", ha detto Trump.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

