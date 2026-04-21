Nell'ultimo giorno di tregua, l’ex presidente ha nuovamente rivolto minacce all’Iran, senza manifestare intenzioni di ridurre le tensioni. La comunicazione arriva mentre si avvicina un nuovo ciclo di negoziati, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle posizioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi in un contesto di crescente incertezza.

Certo non con l’obiettivo di stemperare la tensione in vista del nuovo round di negoziati in Pakistan, ma al contrario per aumentare la pressione sull’Iran, Donald Trump ha rivendicato la distruzione dei siti nucleari di Teheran e minaccia di nuovo conseguenze catastrofiche per la Repubblica Islamica se i colloqui non porteranno a un accordo definitivo. L’arrivo a Islamabad delle delegazioni ufficiali è previsto per oggi, martedì 21 aprile. Ma Teheran non ha confermato la partecipazione: di fatto i negoziati sono appesi a un filo. La minaccia di Trump e le parole di Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Sulla falsariga di quanto affermato ieri, in un breve intervento al The John Fredericks Show Trump ha detto che gli iraniani «negozieranno e se non lo faranno vedranno problemi come non ne hanno mai visti prima».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump minaccia ancora l’Iran nell’ultimo giorno di tregua

TRUMP MINACCIA L’IRAN: “APRI LO STRETTO O VIVRETE ALL’INFERNO” – FAKE O REALTÀ

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