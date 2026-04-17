L' Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano Trump attacca ancora l' Italia

Oggi si è registrato il primo giorno di cessate il fuoco tra Israele e Libano, con la riapertura totale dello stretto di Hormuz. L'Iran ha deciso di riaprire questa importante via marittima, che era stata chiusa durante le tensioni. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto ancora critiche all’Italia, senza ulteriori dettagli sui motivi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si susseguono gli sviluppi in diverse aree.

Gli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra che prevede, fra l'altro, lo sblocco da parte degli Usa di 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito. Lo riporta Axios citando alcune fonti. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano, Trump attacca ancora l'Italia Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz Notizie correlate Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema. Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Europe Today: Trump fa marcia indietro su Iran, riapre lo stretto di Hormuz dopo accordo; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati. L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, cala il prezzo del petrolio del 10 per centoLe Borse europee ora corrono grazie al rinnovato ottimismo degli investitori riguardo all’allentamento delle tensioni in Medio Oriente ... gds.it L'Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano, Trump attacca ancora l'ItaliaIl presidente Usa ha annunciato che il suo Paese e l'Iran sono molto vicini a un accordo e che Teheran è disposta a liberarsi del proprio uranio arricchito. Oggi primo giorno di cessate il fuoco t ... ilgiornale.it L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco https://gazzettadelsud.it/p=2197665 facebook L'Iran riapre i bunker missilistici colpiti dai raid Usa: così i satelliti svelano la mossa di Teheran x.com