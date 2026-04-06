Trump minaccia Teheran | L’Iran può essere eliminato in una notte Tregua respinta

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a salire, con il presidente statunitense che ha dichiarato che l’Iran può essere eliminato in una notte. Nel frattempo, le trattative diplomatiche per fermare temporaneamente il conflitto nel Golfo si sono interrotte, lasciando il rischio di un’escalation militare. La situazione rimane molto instabile, e gli sforzi di mediazione sembrano ancora in fase di stallo.

La diplomazia tenta un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all’altro. I mediatori hanno presentato il cosiddetto “accordo di Islamabad”: una tregua di 45 giorni per consentire un negoziato su tutte le questioni aperte, compreso lo sblocco dello Stretto di Hormuz. La proposta e il no di Teheran Il piano, mediato dal Pakistan, prevede un cessate il fuoco immediato seguito da una trattativa per un accordo complessivo da chiudere in 15-20 giorni. Ma Teheran ha respinto l’ipotesi di una tregua temporanea, presentando un contropiano in dieci punti che punta prima di tutto alla cessazione definitiva delle ostilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump minaccia Teheran: “L’Iran può essere eliminato in una notte”. Tregua respinta Trump: ‘L’Iran può essere eliminato in una notte’L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Trump: "L'Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe essere domani. Per il salvataggio del pilota schierati 155 aerei"Gli iraniani sono «disposti a soffrire» per avere la libertà, «sarebbero disposti a subire» la distruzione delle loro infrastrutture «per la... Il leader supremo iraniano minaccia Trump: l'Iran pronto a una dura risposta Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Trump minaccia in tv: L’Iran tornerà all’età della pietra; Medio Oriente, la minaccia di Trump: 'L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno' - LIVEBLOG; Trump minaccia l'Iran: Aprite il maledetto Stretto di Hormuz. Trump minaccia Teheran: L’Iran può essere eliminato in una notte. Tregua respintaIl piano di Islamabad per un cessate il fuoco temporaneo non convince Teheran. Gli Stati Uniti alzano la pressione mentre Israele prosegue le operazioni militari ... gazzettadelsud.it Tra minacce e ultimatum, prosegue con fatica la ricerca diplomatica di un'accordo che metta fine agli attacchi. La proposta di tregua statunitense e il piano di pace in 10 ...Tra minacce e ultimatum, prosegue con fatica la ricerca diplomatica di un'accordo che metta fine agli attacchi. La proposta di tregua statunitense e il piano di pace in 10 punti iraniano, cosa succede ... dire.it Da settimane il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di commettere crimini di guerra in Iran e in alcuni casi se ne vanta pure: era impensabile fino a pochi anni fa facebook L’Iran resiste e Trump minaccia sfracelli salvo poi parlare di trattative avanzate in corso. La verità è che la guerra contro Teheran si è rivelata un pantano per gli Stati Uniti e la Casa Bianca sta cercando una via d’uscita che consenta al presidente di proclamars x.com