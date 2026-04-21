Il presidente ha dichiarato che l’Iran dovrà negoziare o affrontare conseguenze gravi, mentre Teheran ha risposto che non accetterà trattative sotto minaccia. Intanto, un rappresentante governativo si sta recando a Islamabad. La situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, con scambi di battute pubbliche e spostamenti diplomatici in corso.

Donald Trump ha affermato di essere fiducioso che l’Iran avvierà i negoziati, aggiungendo che altrimenti il Paese “avrà problemi seri“. In collegamento telefonico con il programma radiofonico The John Fredericks Show, Trump ha detto che “beh, negozieranno, e se non lo faranno, si troveranno di fronte a problemi mai visti prima”. Trump ha aggiunto che “spero che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese, ma quando lo faranno non avranno armi nucleari. Non avranno accesso a un’arma nucleare, né alcuna possibilità di averla. E non possiamo permettere che ciò accada. Potrebbe significare la distruzione del mondo, e non lo permetteremo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “L’Iran negozierà o avrà problemi seri”. Teheran: “Non trattiamo sotto minaccia”. Vance verso Islamabad

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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