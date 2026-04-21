Iran la guerra in diretta | oggi secondo round di colloqui in Pakistan Trump | Teheran negozierà o avrà problemi mai visti prima

Oggi in Pakistan si svolge il secondo round di colloqui tra rappresentanti di Washington e Teheran, mentre si susseguono notizie di tensioni crescenti nella regione. Dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti, le discussioni tra le due parti assumono un ruolo centrale nel quadro degli eventi di questa giornata. In parallelo, il presidente americano ha dichiarato che Teheran dovrà negoziare o affrontare conseguenze senza precedenti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, martedì 21 aprile: è il giorno della verità in Pakistan, dove è in programma il secondo round di negoziati tra Washington e Teheran. Trump: "Senza accordo torneranno le bombe". Ghalibaf: "Non accettiamo negoziati sotto minaccia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Iran, Trump: stanotte un'intera civiltà morirà per sempre

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